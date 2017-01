Vereador fala sobre a possibilidade de Romero deixar PMCG e disputar governo em 2018

O vereador Alexandre do Sindicato(PHS) falou sobre a possibilidade do prefeito Romero Rodrigues deixar o cargo de chefe do Poder Executivo de Campina Grande para disputar o governo do Estado no próximo ano.

– Ele (Romero) está focado na continuidade desse projeto político que se iniciou em 2013 e ele não quer antecipar esse debate. Aonde o prefeito Romero anda há uma tendência natural das pessoas aclamarem, desejarem ou sugerir a ele. Ele não está focado nisso. Se isso surgir, o grupo político o qual faço parte, tem nomes importantes e não teremos nenhum problema quando chegar a época certa. O tempo haverá de dizer quem terá o espaço necessário – concluiu.