Vereador fala das divergências e diz que parlamentares têm prestigio com Temer

foto: Paraibaonline

O vereador Olímpio Oliveira comentou sobre o seu partido, o PMDB, estar fragmentado na Paraíba. Segundo ele, isso desencanta na política destacando que os grandes líderes do partido podem se esforçar para trazer recursos à Paraíba.

– Temos grandes lideranças do nosso partido, de expressão nacional, que no momento como esse poderia estar destinando esses esforços para trazer recursos para o Estado, resposta para essa crise hídrica terrível que estamos vivenciando. Ao invés de se pensar de forma coletiva vai pensar naquilo que interessa a economia pessoal. Essas discussões partidárias têm um campo próprio dentro do partido e não deveria se colocar isso publicamente passando para o cidadão de que o interesse é próprio e partidário- criticou.

Olímpio acredita que a Paraíba vive um momento favorável para o crescimento.

– Temos três senadores da República: dois são do meu partido que estão nessa luta para querer estabelecer território e dizer quem é maior quando deveríamos estar brigando para que trouxesse investimento para esse Estado. José Maranhão preside a Comissão mais importante do Senado da República e tem prestigio com o presidente da República. Temos Raimundo Lira, que chega no Senado e é pensado para presidir um processo mais importante, que foi o de impeachment da ex-presidente Dilma. Esse homem tem prestígio com o novo governo? Claro que tem. Temos Cássio Cunha Lima que é um dos generais do PSDB, uma partido que teve uma postura imprescindível para derrubada do governo que saiu e para o estabelecimento do governo que ora governa- falou.

Por fim, ele destacou que as divergências não interessam a ninguém a não ser aos próprios parlamentares.

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.