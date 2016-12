Vereador diz que relatório das contas de Veneziano deve ser votado em 2017

O vereador João Dantas (PSD) comentou sobre o relatório das contas do exercício de 2012 do ex-prefeito de Campina Grande, Veneziano Vital do Rêgo (PMDB), e disse que a análise já está pronta, faltando ser votada pela Câmara de Vereadores.

Ele explicou que este ano a matéria não teve tempo suficiente para ser votada, sendo adiada para o próximo ano.

Foto: Paraibaonline

João ainda destacou que as contas do ex-prefeito chegaram à Comissão de Finanças e Orçamento da casa no período macroeleitoral, pegando todos os integrantes de surpresa.

O parlamentar também disse que o relatório final foi fechado e decidiu pela rejeição das contas do peemedebista.

– No momento em que as contas chegarem ao Plenário, numa votação de quórum qualificado, esse relatório final será encaminhado para o Ministério Público para que o mesmo tome conhecimento das contas do último ano de gestão do ex-prefeito Veneziano. Nós iremos votar a matéria, que continua tramitando já com nosso relatório finalizado, na próxima legislatura, com a presença dos novos vereadores – frisou.

*As informações foram concedidas em entrevista à Rádio Caturité AM.

Da Redação*