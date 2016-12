Vereador diz que Pimentel fala inverdades sobre a revogação do reajuste salarial

Na última quinta-feira (22), o Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais do Agreste da Borborema (Sintab) organizou um abaixo-assinado contra o reajuste salarial e instituição do décimo terceiro salário aprovado na Câmara Municipal de Campina Grande, que ocorreu no dia 14 deste mês.

O vereador Napoleão Maracajá (PCdoB) disse que a forma que a Câmara conduziu o processo foi covarde.

– Os vereadores que assinaram essas duas proposituras macularam para sempre a sua biografia e terão dificuldades de caminhar entre o povo doravante – disse.

O parlamentar acusou o presidente da Casa Félix Araújo, Pimentel Filho(PSD), de dizer inverdades a respeito da revogação do Projeto de Resolução.

– O presidente da Câmara teria dito hoje que já foi promulgado, que não tem como fazer. Até a Constituição se muda, imagine uma decisão de uma Câmara de Vereadores. Isso pode ser mudado a qualquer momento. O presidente teria dito que, inclusive, tinha consenso de quase todos os vereadores, com exceção de mim e do vereador Olímpio, que tinha consenso também dos vereadores eleitos. Como assim? O vereadores eleitos opinaram também? Participaram dessa discussão? – criticou.

O abaixo-assinado continuará, segundo Napoleão, até que o sindicato consiga um número expressivo de assinaturas dos campinenses.

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.

Da Redação