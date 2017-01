Vereador diz que liminar que suspende reajuste salarial deve ser cumprida

O vereador Sargento Neto (PRTB) se pronunciou, durante entrevista concedida a um programa radiofônico de Campina Grande, nesta terça-feira(24), sobre a liminar que suspendeu o reajuste salarial e instituição do 13º salário dos vereadores da Câmara Municipal de Campina Grande (CMCG).

– Com relação essa questão do aumento salarial dos vereadores de Campina Grande, sempre nessa minha carreira militar, eu tenho esse hábito de dizer: decisão da Justiça se cumpre. Se há uma determinação judicial para vetar a questão do 13º salário e do aumento, que foi de 26%, que se cumpra. Isso vai gerar uma questão judicial que vai ser levada adiante e que sejam tomadas as decisões cabíveis – concluiu.

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.