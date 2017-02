Vereador diz que aceitará de bom grado decisão de retirada do reajuste salarial

O vereador Alexandre do Sindicato (PHS) falou, durante entrevista concedida a um programa radiofônico de Campina Grande, nessa terça-feira (31), sobre as declarações do ex-vereador Napoleão Maracajá (PCdoB), de que a decisão da juíza de suspender reajuste salarial e implantação do 13º salário reparou a “covardia” dos parlamentares da Casa Félix Araújo.

Foto: Paraibaonline

– O vereador Napoleão tem seus motivos de estar da forma que se sente. A Justiça e aquilo que é minha opinião estão registrados nos anais da Casa em um requerimento meu e do vereador Lula Cabral. A juíza decidiu em primeira instância e acho que cabe tão somente esperarmos a decisão superior do Tribunal de Justiça da Paraíba. Eu já tinha dito que o 13º não receberia. Enquanto não for discutida a legalidade, será depositado numa conta judicial. Quanto ao reajuste, isso foi discutido exaustivamente. A população já mostrou a forma como quer que os vereadores se comportem. Digo que minha posição é a mesma, registrei que abri mão do 13º salário e se a Justiça entender que o reajuste deve ser retirado, vou aceitar de bom grado – concluiu.

*As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.