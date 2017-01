Vereador diz não ser a favor do 13º e vai fazer depósito em juízo

O líder do governo na Câmara Municipal de Campina Grande (CMCG), Alexandre do Sindicato (PHS), afirmou em entrevista concedida na manhã desta segunda-feira (9) que fará o depósito do 13ª salário, aprovado aos parlamentares, em juízo.

– Não sou a favor do 13º e vou abrir mão. Vou fazer o depósito dele em juízo, porque o Tribunal de Contas pode pedir a devolução desse valor, como aconteceu em casos semelhantes – revelou.

Segundo o vereador, após a votação que decidiu pelo 13º, ele foi o primeiro a se manifestar publicamente dizendo que a medida deveria ter sido mais discutida com a população.

Alexandre acredita que suas falas foram distorcidas e a população, embalada pela emoção, colocou todos os parlamentares da cidade em “uma vala comum”.

– Nas redes sociais fomos detonados. O nome mais simples que ouvi durante aqueles dias foi ‘cafajeste’. Tenho a consciência limpa, mas fui tratado como um qualquer – contou o vereador.

O sindicalista ainda declarou que foi feita uma reunião na casa da vereadora Ivonete Ludgério (PSD) com os parlamentares, incluindo os novatos, e estes decidiram – não por unanimidade – que o reajuste salarial e 13º iriam prevalecer.

Alexandre afirmou que ele e os vereadores Lula Cabral (PMB), Nelson Gomes Filho (PSDB) e Ivan Batista (PSDB) estavam dispostos a voltar atrás das medidas aprovadas.

As declarações foram repercutidas na rádio Correio FM.

Da Redação