Vereador detona colega de Câmara: “Fariseu, hipócrita e mau-caráter”

foto: Paraibaonline

O vereador João Dantas (PSD-CG) disse que o seu colega Napoleão Maracajá (PCdoB) está se comportando como “fariseu, hipócrita”, com uma postura de “mau-caratismo”, que teria por finalidade “enganar a população”, no tocante ao polêmico reajuste para os parlamentares da próxima legislatura, com a introdução do pagamento do 13º salário.

João Dantas disse que o edil do PCdoB nunca recusou a remuneração que é paga pela Câmara – e que foi reajustada no começo da atual legislatura -, além de acumular o salário da Câmara com o de professor da rede pública.

