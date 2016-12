Vereador denuncia ´armação´ da liderança de oposição em Campina Grande

O vereador Napoleão Maracajá (PCdoB) disse que a reunião da bancada de oposição, anunciada dias atrás pelo líder do bloco, vereador Anderson Maia (PSB), foi “um faz-de-conta” para enganar o eleitorado campinense no tocante à possibilidade de revogação do aumento para os vereadores (26%) e introdução do 13º salário, aprovados este mês pela Câmara Municipal.

“Foi tudo combinado”, acentuou Napoleão, para acrescentar que os vereadores “não terão paz se não revogarem esse projeto”.

