Vereador de João Pessoa promove ‘Natal Solidário’ pelo 8º ano consecutivo

O vereador Marmuthe Cavalcanti (PSD) realizou neste sábado (24) mais uma edição do ‘Natal Solidário’, uma ação social voltada para famílias carentes de João Pessoa, com doação de 400 cestas natalinas.

O parlamentar visitou as comunidades de Mumbaba, Muçumagro, Menino Jesus, Aratu e Paratibe, na Zona Sul da Capital, e a cada encontro com o povo uma alegria contagiante e uma forte emoção eram compartilhadas.

“Hoje o dia foi muito emocionante, gratificante e super alegre. Pelo 8° ano realizamos nossa ação social natalina, que certamente fez a diferença para muitas famílias. Acredito que o verdadeiro sentido do Natal é o desejo de fazer o bem a quem mais precisa. Que Deus nos dê força para dar continuidade a essa missão de levar alegria e o bem às pessoas”, disse Marmuthe.

O parlamentar afirmou ainda que a partir de um gesto simples, verdadeiro e solidário podemos fazer a alegria de quem dificilmente tem um Natal feliz.

“É muito gratificante poder ajudar as pessoas, distribuir amor e fazer o bem. Estou realizado e mais que presenteado por Papai do Céu me oportunizar este importante momento”, declarou.

Ao final da jornada solidária, Marmuthe também agradeceu a todos que lhe ajudaram na entrega das cestas natalinas.

“Mais uma vez fizemos nossa parte, levando mensagens de carinho, esperança e realizando um gesto de solidariedade cristã. E, independente do mandato parlamentar, vamos continuar nosso trabalho social, sempre apoiando as comunidades e ajudando quem mais precisa”, finalizou.

Ascom