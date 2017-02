Vereador dá ´carão´ no presidente do seu partido e reafirma apoio a Cartaxo

O vereador Dinho (PMN) divulgou nota em que reafirma a parceria com o prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo (PSD), e desautoriza o presidente do diretório municipal do PTN de Santa Rita, José Bernardino da Silva, a falar em seu nome.

A nota foi divulgada após o vereador ver seu nome incluso em uma ‘lista’ de parlamentares insatisfeitos com Luciano Cartaxo publicada em uma rede social de José Bernardino.

Dinho comunica que as postagens realizadas pelo líder partidário “são de cunho pessoal” e também ressalta que não autorizou ao presidente do PTN o uso de seu nome.

“Bernardino não tem minha autorização nem procuração para falar em meu nome”, declarou.

O vereador afirmou ainda que seu partido segue fazendo parte da gestão municipal e que em caso de insatisfação, tem liberdade de tratar diretamente com Cartaxo.

“Se tiver algum descontentamento com o executivo ou com prefeito tenho liberdade para dialogar com o mesmo, pois o prefeito sempre me recebeu e sempre dialogamos frequentemente!”, pontuou.

Para o parlamentar, a motivação das postagens pode ser uma insatisfação pessoal.

