Vereador critica prefeitura por pedir taxa para compra de material escolar

foto: Reprodução

O vereador do município de Santa Luzia, que fica localizada no Sertão paraibano, Rodrigo Morais(PSDB), criticou a Prefeitura da cidade por cobrar uma taxa aos pais de alunos da rede municipal de ensino para aquisição do material escolar.

Ele disse ter ficado surpreendido com a cobrança destacando que é uma prática imoral.

– Fiquei perplexo, a denúncia é verídica. Tomei uma iniciativa de pegar o primeiro salário de vereador e fazer uma doação nas escolas públicas de todo material necessário para que as crianças não sejam oneradas com esse tipo de cobrança ilegítima, inclusive, caracteriza improbidade administrativa – falou.

O parlamentar frisou que, a princípio, não denunciará o gestor do município ao Tribunal de Contas do Estado(TCE) e Ministério Público. Apenas, está alertando o prefeito sobre a prática ser irregular.

Entretanto, caso não seja revista a prática pelo gestor, ele irá procurar o TCE e Ministério Público.

Rodrigo é delegado da Policia Civil no Piauí e licenciou-se da função para ocupar o cargo do Poder Legislativo na Câmara da cidade.

As informações foram veiculadas na Rádio Campina FM.

Da Redação