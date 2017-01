Vereador comenta possibilidade de assumir secretaria estadual

O vereador Rodrigo Ramos (PDT), em entrevista a um programa radiofônico de Campina Grande, comentou sobre seu nome ser cogitado para assumir uma secretaria do Governo do Estado.

– Fui sondado, mas não pelo governador. Qualquer decisão do governo parte do chefe do Executivo. Todos sabemos o estilo de Ricardo, que ele mesmo quem decide. Fui sondado por alguns auxiliares, mas não considero convocação. Se eu puder contribuir com a cidade de Campina Grande, mas notadamente com a Paraíba. aumentando nosso leque de ações, sem problema algum. Vamos aguardar as decisões – falou.