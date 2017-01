Vereador comenta possibilidade de assumir a AMDE

O vereador Nelson Gomes Filho (PSDB) comentou sobre a possibilidade de assumir a titularidade da Agência Municipal de Desenvolvimento de Campina Grande (AMDE).

Em entrevista nesta quinta-feira, 19, Nelson confirmou que irá se licenciar do mandato parlamentar e que, ainda esta semana, irá sentar com o prefeito Romero Rodrigues para definir qual a secretaria que deverá assumir, reforçando que AMDE é a mais provável.

– Ficamos de definir essa semana. A AMDE poderá ser uma delas, apesar de haver outras secretarias – explanou.

Nelson afirmou que qualquer que seja a pasta, ele dará conta do recado.

– Conheço algumas coisas da AMDE, mas dentro de oito dias vou tomar pé de tudo. No máximo, com trinta dias, estarei dando conta do recado. Isso vale para qualquer secretaria – pontuou.