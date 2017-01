Vereador comemora posse e garante que vai honrar compromisso

O vereador Bruno Faustino (PSB) comemorou sua posse em Campina Grande. A solenidade aconteceu nesse domingo (01).

Em entrevista, Bruno falou das expectativas afirmando que não quer perder nenhuma sessão e vai honrar os votos que recebeu.

– A expectativa é boa. Fui eleito pela primeira vez e estou ocupando um cargo tão importante. Vamos levantar as bandeiras na área do esporte, segurança privada e saúde para as pessoas que mais precisam. Meu sentimento inicial é não perder nenhuma sessão. Farei de tudo pra não ter nenhuma falta nessa Casa – afirmou.

As declarações repercutiram na Rádio Panorâmica FM

Da Redação