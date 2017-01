Vereador campinense vai acionar MPPB contra Cagepa

O vereador Márcio Melo (PSDC), 1º vice-presidente na Câmara Municipal de Campina Grande, para o biênio 2017/2018, disse que vai acionar a Justiça contra o aumento de 12,38% anunciado pela Cagepa na tarifa de água para o mês de fevereiro.

– No momento em que se encontra toda Campina Grande, Distritos e cidades circunvizinhas sem água nas torneiras, o governador concede esse aumento. Estamos vendo o Ministério da Integração falar que tem 96% da obra da transposição está concluída no eixo de Monteiro, e o Governo do Estado ao invés de ajudar, se preocupa em dar aumento de água. Vamos nos posicionar contra dar entrada com ação no Ministério Público – disse

O vereador ainda acusou o governador Ricardo Coutinho de perseguir e abandonar Campina Grande e afirmou que nem o mínimo ele fazia para tentar avançar a transposição.

As declarações foram repercutidas no Jornal Integração.

Da Redação