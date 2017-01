Vereador campinense chama Lira de “estrangeiro” e repudia a sua candidatura em 2018

O vereador campinense Rodrigo Ramos ´espanou´ as articulações políticas do senador Raimundo Lira (PMDB), com a intenção de se credenciar como candidato a governador na base governista, em 2018.

“Não precisamos trazer político de fora do Estado pra ser governador. O senador mora há mais de uma década em Brasília e Miami (EUA). A Paraíba tem bons nomes, tanto no PSB quanto no PDT”.

Fonte: coluna Aparte, com Arimatéa Souza

Para ler a coluna inteira, acesse aqui:

http://paraibaonline.net.br/p_aparte/