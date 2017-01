Vereador apresenta emenda para projeto que aumenta salário dos servidores da PMCG

O vereador Olímpio Oliveira (PMDB) declarou que foi importante a realização da sessão extraordinária para votar o aumento dos salário dos servidores municipais, que ocorreu nessa quinta-feira(19) na Câmara Municipal de Campina Grande (CMCG), destacando que fez um aperfeiçoamento do projeto, proveniente do Poder Executivo.

– No texto da lei não falava dos pensionistas e nem dos aposentados. Mesmo sabendo que ninguém pode receber menos de que um salário mínimo vigente no país, vale o que está na lei. Apresentamos uma emeda fazendo com que os aposentados e pensionistas recebessem retroativamente a primeiro de janeiro. Além disso, aproveitamos a oportunidade para cobrar ao prefeito que mande, ainda em janeiro, o projeto estabelecendo o novo piso para os professores, porque é um piso nacional – frisou.

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.