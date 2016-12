Vereador Alexandre: presidente da Câmara propôs o 13º salário

O vereador Alexandre do Sindicato (PHS) – acusado pelo vereador-presidente da Câmara campinense, Pimentel Filho (PSD) de ter recolhido as assinaturas que deram celeridade à votação do projeto de reajuste dos parlamentares – externou ontem a sua versão sobre os fatos.

Segundo ele, desde novembro que o projeto de reajuste na remuneração e a criação do 13º salário está sendo articulado, a partir do gabinete da Presidência da Câmara campinense.

“Ele (Pimentel) propôs tudo”, assegurou, para reforçar: “Pimentel sabe muito bem que o projeto saiu da mesa diretora”.

Alexandre admitiu que ao ser apresentado à proposta, por Pimentel, “concordou com a sua tramitação” porque não identificou ilegalidade.

O vereador afirmou na Rádio Caturité que é mentira do presidente que tenha saído pelo plenário para recolher assinaturas para que o projeto fosse votado ´a toque de caixa´ na última quarta-feira.

Alexandre garantiu que sequer assinou esse pedido de tramitação ´em regime de urgência´.

“Coloco a minha assinatura à disposição de qualquer perito”, avisou.

Como vice-líder da bancada do Governo, ele requereu à mesa diretora a cópia das imagens da referida sessão da TV Câmara, e disse que coloca o seu sigilo telefônico à disposição de quem quiser checar se ele estava ligando durante a sessão para chamar colegas para a aprovação da matéria.

Quanto ao mérito, Alexandre disse que “votei a favor, mas diante da repercussão negativa, pedi com o vereador Lula Cabral (PMB) para a Câmara se reunir e refazer a decisão”.

“Reconheço a falha de ter votado a favor (do projeto). E tenho a coragem de ir à mídia e reconhecer o erro”, acrescentou.

*fonte: coluna APARTE, com Arimatéa Souza

