Vereador afirma que a saúde de Campina é uma das melhores do Brasil

O vereador Marinaldo Cardoso (PRB) comentou sobre a exoneração de prestadores de serviços, auxiliares e cargos comissionados da Prefeitura Municipal de Campina Grande(PMCG).

Segundo o parlamentar, na área de educação é normal ocorrer as exonerações pelo fato do Tribunal de Contas não aceitar durante o período de recesso que seja efetuado pagamento de salário aos prestadores de serviços.

Na área de saúde, o vereador afirmou que está funcionando e é uma das melhores do Brasil.

– Campina Grande desenvolve hoje, mesmo com essas dificuldades, uma das melhores saúdes do Brasil. Campina combate o câncer de próstata, de mama e de útero. Então, tem avançado nessa questão da prevenção. Nem tudo é 100%, mas tem se trabalhado, tem se realizado muito e, principalmente, no período tão difícil onde os recursos são escassos e as dificuldades são enormes- concluiu.

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.