Vereador advogado afirma que OAB-CG está a serviço de terceiros

Em resposta às declarações do Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Campina Grande, Jairo Oliveira, que chamou os vereadores campinenses de covardes por terem aprovado o reajuste salarial, o vereador e advogado Rodrigo Ramos (PDT) divulgou uma nota fazendo fortes críticas à presidência da entidade.

Na nota Rodrigo repudia as declarações de Jairo e acusa o presidente da OAB-CG de fazer as críticas aos vereadores por estar “a serviço de um ex-vereador” da cidade.

Rodrigo falou ainda que Jairo Oliveira “agrediu de forma gratuita e ‘fora dos autos’ os vereadores campinenses”

Repudio, como vereador, advogado militante e membro ativo e em dia da Oab/Pb seccional CG, as declarações irrazoaveis do pres. Jairo, que com todo direito de protestar de cidadão e comandante de uma instituição importante, mas que de forma gratuita e a serviço de um ex-vereador que tem laços com o mesmo, agrediu de forma gratuita e ‘fora dos autos’ os vereadores campinense.

Se já foi judicializado, como bons operadores do direito, vamos aguardar a nossa justiça.

