Veneziano sobre eleições: “Temos que ter a humildade para admitir que erramos”

Nesta terça-feira (27), o deputado federal Veneziano Vital do Rêgo (PMDB), em entrevista à Rádio Correio FM, expôs a avaliação do insucesso que teve nas eleições municipais deste ano.

Segundo o parlamentar, um dos motivos que ocasionou a derrota nas urnas foi o isolamento de sua candidatura, afirmando que havia o compromisso do PSB e do PMDB de se juntarem em prol do seu nome.

“A falta de diálogo entre as duas legendas levaram-nas a serem derrotadas em 2016. Nem o PMDB nem o PSB podem se apresentar, o PMDB principalmente, pois saímos de 57 prefeituras e hoje estamos com 27 prefeituras e duvido que consigamos mantê-las para o próximo ano, quiçá, até os próximos meses. E o PSB não obteve uma vitória, porque a vitória não está no número de prefeituras, a vitória estaria na densidade eleitoral verificado para o PSB. Então, não dá, temos que ter a humildade para admitir que erramos. Os resultados mostram isso”, apontou.

Apesar da quebra do compromisso, Veneziano negou guardar mágoa do governador Ricardo Coutinho (PSB), dizendo ser legítimo a candidatura própria do partido socialista, mas relembrando a promessa de apoio ao seu nome.

“Não tenho nenhum tipo de mágoa com o governador Ricardo Coutinho. Foi legítimo que o PSB apresentasse uma candidatura, mas foi um erro. Foi um erro, porque expôs o nome do presidente Adriano Galdino, e não precisava ter sido exposto. Expôs o meu nome, candidatura esta que não foi por mim procurada, eu fui chamado a ser candidato, tendo por parte dos partidos, PMDB, PSB e demais outros que diziam: ‘vamos marchar em torno da sua candidatura’. Foi isso que ficou firmado. Havia o compromisso de que haveria uma candidatura única”, relembrou.

O parlamentar ainda se demonstrou preocupado com a “diminuição” do partido a partir do resultado das eleições em todo o Estado, afirmando que vai ser preciso muito esforço para que a legenda não continue em queda.

“Hoje é um partido de tamanho mediano com tendência a ser pequeno. Eu trabalharei e outros companheiros trabalharão para que isso não aconteça”, enfatizou.

Da Redação