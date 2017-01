Veneziano sobre derrota em Campina Grande: “Não perdemos espaços”

O deputado federal Veneziano Vital do Rêgo (PMDB) comentou sobre ter perdido as eleições municipais de 2016 em Campina Grande e apontou que o que ocorreu foi diferente do que houve em 2004 e 2008. Ele mencionou que não é possível assegurar que não houve caixa dois nas últimas eleições e avaliou que o encurtamento do período de campanha pode ter facilitado o resultado para os prefeitos que pleiteavam reeleição.

Veneziano afirmou que, vencendo em 2004 e em 2008, não se vangloriou nem diminuiu aqueles que foram derrotados. Ele mencionou que se colocou como um nome para o partido e que o resultado não afetou sua figura de estar sempre disposto ao embate.

– Não me sinto menor. O Veneziano da disposição e do embate continua o mesmo, mesmo em cenários nada convidativos. Não perdemos espaços. Fui imaginando que todos estavam em torno da candidatura e penso que foi um erro. O revés que se abateu sobre mim em 2016 não foi o que se abateu em 2004 e em 2008. Agora é bater a casaca e continuar na oposição, de forma até mais efetiva – colocou

As informações foram concedidas em entrevista à Rádio Arapuan FM.

Da Redação