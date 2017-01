Veneziano sobre demissões em CG: “Já se sugou o que o prestador poderia dar: o voto”

Ao comentar sobre os primeiros dias da segunda gestão do prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, o deputado federal Veneziano Vital do Rêgo (PMDB), que disputou as eleições do ano passado contra o ‘tucano’, afirmou que o gestor municipal se desfez de todos os prestadores de serviço e ocupantes de cargos comissionados,

Segundo Veneziano, Romero “sugou” tudo o que os contratados tinham a oferecer e logo após os demitiu.

Veneziano ainda disse que, após as demissões, só vão ser reconduzidos aqueles que possuírem qualquer tipo de envolvimento político favorável à situação. Ele também lembrou que, ainda durante o processo eleitoral, ingressou com uma AIJE (Ação de Investigação Judicial Eleitoral) contra Romero Rodrigues afirmando que o mesmo continuou realizando contratações na Prefeitura, mesmo no período vedado das eleições.

– Em Campina Grande os prestadores foram demitidos, porque já se sugou o que o prestador poderia dar: o voto. Uma das Aijes que nós apresentamos diz aquilo que se comprova, que no período vedado o prefeito continuou a fazer as contratações. E todos vão ser repostos de acordo com a vontade política. Essa cantilena é bastante conhecida – frisou

As informações foram concedidas à Rádio Arapuan FM.

