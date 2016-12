Veneziano sobre confraternização do PMDB: “Não fui convidado”

Nessa quarta-feira (28), o PMDB realizou confraternização em um restaurante da orla de João Pessoa. Mesmo sendo integrante do partido, a ausência do deputado federal Veneziano Vital do Rêgo (PMDB) chamou atenção.

Pois, estiveram presentes no encontro os principais adversários do parlamentar, que é senador Cássio Cunha Lima (PSDB) e o deputado federal Pedro Cunha Lima (PSDB).

Perguntado o motivo de não estar presente na confraternização da sigla a qual faz parte, o deputado revelou que não foi convidado.

– Não fui convidado e não recebi telefonema algum. Só se ligaram para outro número que não tenho, até porque os integrantes do PMDB sabem o novo número que eu estou a utilizar desde o dia primeiro de dezembro quando retornei ao exercício do mandato – revelou.

Veneziano afirmou que se fosse convidado não teria comparecido apontando que os registros fotográficos mostram muito bem o motivo.

– Se não fosse avisado de que se tratava da confraternização do PMDB para o desavisado ali tem de tudo. Pode ser a confraternização do PSDB, do PSD, pode ser a confraternização de qualquer outra legenda, menos a confraternização do PMDB. Penso que o PMDB não precisava de ajoelhar tanto, penso que não deveria ficar tão submetido e ter se diminuído tanto – lamentou.

Veneziano destaca que faz parte da legenda com muita alegria. Ele salientou que se entristece com o rumo adotado pela sigla.

Entretanto, Veneziano assegurou que será voz de resistência no PMDB e não deixará o partido.

– Se imaginam que com isso estão fazendo um convite para que eu deixe, eu não vou deixar não. Eu vou ser voz de resistência do PMDB até o último instante – garantiu.

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.

