Veneziano: “Não dá para continuar vendo o PMDB em incontestável queda”

Recentemente, a confraternização realizada pelo PMDB na Paraíba chamou a atenção da imprensa paraibana.

O motivo foi a ausência deputado federal Veneziano Vital do Rêgo (PMDB), pois, o parlamentar não havia sido convidado.

Além disso, Veneziano declarou, em entrevista a um programa radiofônico de Campina Grande, que os encaminhamentos adotados pelo presidente estadual da sigla, José Maranhão(PMDB), estava levando o partido à inanição.

Veneziano anunciou que ainda esta semana serão tratadas as preocupações referentes à sigla.

– Essa divisão interna, e não há como desconhecer que, naturalmente, um partido com um número significativo de integrantes possa ter e deva ter as suas discordâncias, suas contestações, opiniões próprias, de cada um dos mesmos que compõem a legenda. Fundamentalmente, ao final, as decisões precisam ser estabelecidas estrategicamente e pela maioria. É isso que está faltando no PMDB – frisou.

O deputado ainda falou sobre a possibilidade de propor a realização de reunião da executiva estadual, ainda este mês, com o objetivo de traçar estratégias.

– Não dá para continuar vendo o PMDB em contrastável e incontestável queda. Não podemos nos omitir a responsabilidade como integrantes peemedebistas – concluiu.

