Veneziano: José Maranhão só pensa nos seus interesses e deixou o PMDB humilhado

O deputado Veneziano Vital do Rêgo (PMDB) afirmou que “o retrato do PMDB na Paraíba de 2016 é (de um partido) subjugado, submetido, envergonhado, humilhado”, por força da “péssima condução”.

– Somos a quarta força no Estado (depois do PSB, PSDB e PSD) e não vai demorar muito para nós tornarmos um partido menor ainda, porque falta condução – insistiu o deputado, para acrescentar que o presidente do partido (senador José Maranhão) “se guia por interesses pessoais”, juntamente com o deputado federal Manoel Júnior.

