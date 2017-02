Veneziano faz análise de prováveis nomes para sucessão ao Governo do Estado

foto: Paraibaonline

O deputado federal Veneziano Vital do Rêgo (PMDB) falou em entrevista sobre o cuidado que tem tido antes de envolver seu próprio nome em questões políticas referentes à próximas eleições e citou alguns nomes atuais como possíveis escolhidos para disputar o governo paraibano em 2018.

Ele citou a vice-governadora Ligia Feliciano, o presidente da ALPB Gervásio Maia Filho e o senador Raimundo Lira como nomes em provável vista da eleição do ano que vem.

Veneziano explicou que através do contato que teve com o senador Lira, o mesmo se mostrou bastante focado em manter e atualizar seu posto como Senador, mas mesmo assim o deputado não descartou a especulação sobre Raimundo ser uma real possibilidade devido à ligação que ele mantém com Ricardo Coutinho.

Sobre uma especulação a respeito das estratégias políticas do atual governador, Veneziano pôs novamente o nome de Lira em pauta e afirmou que caso ele seja uma indicação de Ricardo, seria preciso uma preparação e, segundo ele, um “reconhecimento de campo” devido ao tempo afastado da política cotidiana e do núcleo de densidade eleitoral paraibana. Assim como Raimundo Lira, ele apontou Ligia Feliciano como alguém que precisa de maior proximidade com os setores.

O deputado criticou Ricardo pelas, segundo ele, “estratégias de deixar decisões para o final”, e teceu críticas também as articulações do PSB com o PMBD de divisões realizadas entre cidades da Paraíba.

– Ao meu ver, nós precisariamos ter um nome já apresentado a partir de Fevereiro deste ano. Não dá pra ter definições de última hora a não ser que você tenha um nome. No nosso caso, é preciso que implementemos um trabalho para mostrar esse candidato. – diz ele ao afirmar que gostaria de fazer abordagens ao governador sobre problemáticas existentes nas articulações do PSB com o PMDB.

*Repercussão na Rádio Caturité