Veneziano fala sobre a possibilidade de disputar o governo do Estado

O deputado federal Veneziano Vital do Rêgo (PMDB) falou sobre a possibilidade de disputar as eleições de 2018 e suceder Ricardo Coutinho no governo do Estado.

-Não tenho essa pretensão. Eu não vou asfixiar, não vou matar sonhos porque eu era perguntado sobre a possibilidade de ainda um dia disputar, como tentamos e não fomos adiante por força de outras circunstâncias também partidárias em 2014, ao governo do Estado. De maneira muito tranquila vou tentar a recondução à Câmara Federal- disse.

Entretanto, o parlamentar frisou que o governador saberá o momento adequado para explicitar quem assumirá e desenvolverá a condução para disputa majoritária ao Palácio da Redenção.

Veneziano pontuou que o senador Raimundo Lira (PMDB), a vice-governadora Lígia Feliciano (PDT) e o deputado Gervásio Maia Filho (PSB) são ótimas opções para disputar o cargo.

– Qualquer um destes precisará, se escolhido for, que nós do grupo possamos fazer um trabalho de fortalecimento. Afinal de contas, o senador Raimundo Lira faz um mandato bastante expressivo, mas esteve durante duas décadas um pouco distante das campanhas e dos relacionamentos. O deputado Gervásio Maia tem incursões municipais, mas precisa se fortalecer na Capital e em Campina Grande. A vice-governadora Lígia Feliciano tem uma incursão história politicamente em Campina, mas precisa fazê-lo em outros ambientes– concluiu.

Da Redação