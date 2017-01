Veneziano diz ser presença inconveniente no PMDB, mas deve continuar no partido

O deputado federal Veneziano Vital do Rêgo (PMDB) comentou sobre o jantar de confraternização de sua legenda, o qual não foi convidado, e citou que isso se torna irrelevante perto do fato de que, caso alguém olhasse de fora a confraternização, não saberia se tratava de uma reunião do PSDB, PSD ou outros partidos.

– A descortesia é irrelevante, eu apenas lamento quem pegou o registro fotográfico e não sabia se era a confraternização do PMDB , diria que seria do PSDB, do PSD. Vamos permanecer no partido. Vou pedir desculpas e dizer que vou continuar a ser essa presença inconveniente – colocou

Veneziano afirmou que mantém uma postura de colaborador na legenda, sem condicionar nada e sem demonstrar arrogância. Também citou que é necessário que o partido ouça mais para que colha melhores resultados.

– Já passou da hora de nós nos reorganizarmos – frisou

As informações foram concedidas em entrevista à Rádio Arapuan FM.

Da Redação