Veneziano diz que PMDB precisa democratizar decisões

O deputado federal , Veneziano Vital do Rêgo (PMDB), falou em entrevista sobre suas opiniões acerca das mudanças que têm ocorrido no próprio partido.

Veneziano lastimou pela, segundo ele, queda vertiginosa que aconteceu ao PMDB ao mencionar que o partido passou a ser da 1ª (primeira) para a 4ª (quarta) força estadual, caindo de posição. O deputado afirmou não se incomodar com a presidência de José Maranhão mas que é necessário democratizar decisões entre todo o partido de fato.

– Um partido não se faz com uma executiva em número de 15, as decisões precisam ser tomadas ouvindo quem está no Cariri, no Alto Sertão, no Litoral. Majoritariamente o partido pensa dessa forma, e nós vamos fazer esse debate ser posto a mesa. – falou Veneziano, afirmando que todos no PMDB são importantes para reerguer o partido.

O deputado disse ter faltado mais condução de diálogo coletivo para redução de corrupção dentro das eleições gerais de 2016 e falou que sua pretensão é estabelecer tal diálogo sem indisposições internas entre os filiados ao partido.