Veneziano diz que PMDB e PSB saíram perdendo nas eleições municipais de 2016

O deputado federal Veneziano Vital do Rêgo (PMDB), que perdeu as eleições municipais em Campina Grande em 2016, afirmou que não conversou sobre o episódio com o governador Ricardo Coutinho (PSB), que não o apoiou e lançou como candidato o deputado estadual Adriano Galdino (PSB).

Em entrevista à Rádio Correio FM, nesta terça-feira, 03, Veneziano disse não guardar mágoas do socialista, mas ressaltou que um dos motivos da derrota em Campina foi o fato da oposição não ter saído unida.

– Não conversei com o governador pessoalmente sobre as eleições. Nós nunca, nesse período de três meses, não tivemos a oportunidade de fazer uma análise mais ampla sobre os resultados – comentou.

Veneziano reforçou que o PMDB obteve um resultado ruim nas eleições de 2016, bem como o PSB.

– Tivemos um resultado extremamente indesejado no PMDB. O partido diminuiu de 57 para 27 prefeituras. A condução foi desastrosa, da direção estadual do partido. Como também o próprio PSB. O PSB teve um acréscimo nas prefeituras, mas, em termos de densidade eleitoral, não se observa essa vitória – pontuou.

