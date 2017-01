Veneziano diz que não tem mágoa do PSB e espera parceria

Apesar de ficarem em campos opostos nas últimas eleições municipais de Campina Grande, o deputado federal Veneziano Vital do Rêgo (PMDB), que disputou para prefeito da cidade, afirmou em entrevista concedida na manhã desta segunda-feira (23) que não tem mágoa do PSB e espera parceria.

– Há proximidade entre os dois partidos. Defendo que o PMDB e o PSB estejam juntos e amadureçam nossas linhas estratégicas. Foi uma infelicidade o PSB e o PMDB não ficarem juntos porque isso favoreceu o candidato do PSDB – declarou o parlamentar.

Veneziano disse que por ser prefeito, Romero Rodrigues (PSDB) também utilizou de contratações de prestadores para levar vantagem na disputa.

O deputado lamentou que com decisão dos dois partidos (PMDB e PSB), ele só teve 1 minuto e 59 segundos de guia eleitoral, o que considerou insuficiente para suas propostas.

O PSB disputou as eleições com o deputado estadual Adriano Galdino, que terminou as eleições na quarta colocação, com 4,47% dos votos válidos, atrás do empresário Artur Bolinha (PPS).

As declarações foram repercutidas na rádio Panorâmica FM.