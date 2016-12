Veneziano diz que esposa poderá colaborar com o governo Ricardo

foto: Leonardo Silva/Paraibaonline

Na edição do Diário Oficial do Estado, que foi publicada nessa sexta-feira(30), foi anunciada as mudanças promovidas pelo governador Ricardo Coutinho no seu secretariado.

Uma das mudanças feitas por Ricardo foi a substituição de Paula Lais de Oliveira Santana, que deixou o cargo de Secretária Executiva da Chefia da Casa Civil do Governador, por Ana Claudia Vital do Rêgo, esposa do deputado Veneziano Vital do Rêgo (PMDB).

Em entrevista, Veneziano destacou que acredita que Ana Cláudia vai se sobressair.

– Eu acredito plenamente que ela saberá bem sobressair-se porque ela é muito tratável, é jeitosa, bem articulada, bem relacionada. Ela poderá colaborar com o governo Ricardo Coutinho- concluiu.

Da Redação