Veneziano deseja que mandato de Romero seja bem-sucedido

Mesmo sendo adversário do prefeito Romero Rodrigues, o deputado federal Veneziano Vital do Rêgo (PMDB) sublinhou que deseja que o segundo mandato do gestor campinense seja bem-sucedido.

Foto: Paraibaonline

– Tomara que dê certo. Faço política de uma forma diferente, eu não torço para que meu adversário vá mal, para que possa aparecer e com as minhas postulações ser acolhido e recepcionado, não. Se Romero continuar com a administração medíocre como foi, é péssimo para Campina Grande. Gostaria de ver Campina em 2017 muito mais feliz – concluiu.

Da Redação