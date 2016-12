Veneziano culpa o governador pelo insucesso eleitoral em Campina Grande

O ex-prefeito Veneziano Vital do Rêgo (PMDB) fez uma avaliação da eleição para prefeito de Campina Grande, em entrevista à ´Campina FM´.

E começou pontuando o “erro estratégico grosseiro e bastante gravíssimo” patrocinado pela cúpula do PSB, que atende pelo nome de Ricardo Coutinho.

O ´V´ recordou que foi chamado pelo PMDB e pelo PSB para disputar a eleição liderando uma frente oposicionista.

“Lamento profundamente que estratégias pessimamente postas, grosseiramente postas, tenham exposto o nome do deputado Adriano Galdino (PSB) e o meu próprio nome”, afirmou o deputado, creditando as referidas estratégias à cúpula socialista.

De acordo com Veneziano, “era do íntimo de Adriano não se lançar candidato a prefeito de Campina. Adriano dizia a mim que não tinha nenhum tipo de interesse de candidato a prefeito”.

Mais: “Ricardo (Coutinho) estimulou-me para ser o candidato de todos os partidos que estiveram com ele (em 2014)”.

Na percepção do ex-prefeito campinense, “para qualquer adolescente de 14 anos, não versado na política, mas com conhecimento básico de estratégias”, saltava à vista o que o governador não enxergou.

De acordo com Veneziano, em nenhum momento do processo eleitoral “se deixou um pouco as rusgas, a birra, o mau humor de lado, e se falou racionalmente sobre estratégias de campanha”.

“Isso não aconteceu”, reforçou.

Para o ´V´, o discurso verbalizado pelo governador de que “o PSB saiu vitorioso não é verdade, não tem fundamento”.

