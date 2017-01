Veneziano afirma que não é um “estranho no ninho” dentro do PMDB

O deputado federal Veneziano Vital do Rêgo (PMDB) afirmou que não se sente um “estranho do ninho” dentro do partido, apesar do estranhamento com o presidente estadual da legenda, José Maranhão.

Nesta terça-feira, 03, em entrevista à Rádio Correio FM, o parlamentar declarou que não se sente incomodado e que não há nenhuma inconveniência para ele dentro do PMDB.

– Não me sinto incomodado e não há nenhuma inconveniência para mim. Sinto-me um resistente. Estou sendo coerente com aquilo que o partido decidiu em 2014. Se há opiniões divergentes a aquelas que prevaleceram em 2014, não são as minhas. Em 2014, no segundo turno, quando fizemos questão de apoiar a candidatura de Ricardo Coutinho na reeleição, o PMDB, com mais de 90%, tomou a decisão. Quem de lá pra cá mudou não fui eu. Publicamente se diz algo, internamente se diz outra coisa. Não sou dissidente. Mantenho-me na mesma linha – pontuou.

Veneziano declarou ainda que a base do partido deve ser ouvida, criticando a postura da atual direção do PMDB.

– A base do partido deve ser ouvida. Vamos acabar com essa história de 15 integrantes da executiva definir, como aconteceu em João Pessoa e foi um desastre, repercutindo negativamente sobre outros municípios, como é o caso de Guarabira, Campina Grande, Itabaiana, onde os reflexos da Capital prejudicaram os candidatos do PMDB – explanou.

Da Redação