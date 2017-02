Veja: PT recebeu R$ 35 milhões da Odebrecht em 2014

Em acordo de delação premiada, Marcelo Odebrecht e Alexandrino Alencar teriam relatado que a empreiteira Odebrecht entregou ao Partido dos Trabalhadores (PT) R$ 35 milhões em 2014.

A revista Veja desta semana diz que os recursos teriam sido usados para garantir a adesão de cinco partidos (Pros, PCdoB, PRB, PDT e PP) à chapa de Dilma Rousseff, que buscava a reeleição na Presidência e tinha Michel Temer (PMDB) como vice.

Com isso, o PT conseguiria minutos a mais na propaganda eleitoral na televisão.

As informações constariam do acordo dos dois executivos, homologado na semana passada pela presidente do STF, Cármen Lúcia, ainda de acordo com a revista.

*Fonte: Veja.com