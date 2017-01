Veja como foi a posse do prefeito Luciano Cartaxo para o 2º mandato

Os membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP) deram posse, na noite deste domingo (1°), ao prefeito e ao vice-prefeito da Capital, Luciano Cartaxo (PSD) e Manoel Júnior (PMDB), respectivamente.

A sessão solene aconteceu no auditório da Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes, logo após a posse dos vereadores e da eleição dos membros da Mesa Diretora da CMJP, no Plenário Senador Humberto Lucena.

O presidente recém-eleito do Legislativo Municipal, vereador Marcos Vinícius (PSDB), compôs a mesa e abriu a solenidade, como determina a Constituição Federal.

Ainda compuseram a mesa: o 1º vice-presidente da CMJP, Lucas de Brito (PSL); o 2º vice-presidente, João dos Santos (PR); a 1ª secretária, Raíssa Lacerda (PSD); o 2º secretário, Dinho (PMN); e o 3º secretário, Eduardo Carneiro (PRTB). Além dos vereadores, o senador José Maranhão (PMDB) e o deputado federal Pedro Cunha Lima (PSDB) também tiveram lugar na mesa.

Marcos Vinícius chamou o vereador Bispo José Luiz (PRB) para a leitura da passagem bíblica, e o Coral Antônio Leite cantou o Hino Nacional Brasileiro. Raíssa Lacerda fez a chamada nominal do prefeito e do vice.

Marcos Vinícius passou a presidência da solenidade para Lucas de Brito e, juntamente com os vereadores João Corujinha (PSDC) e Durval Ferreira (PP) e o ex-vereador Fernando Milanez (PMDB), conduziram o prefeito e o vice-prefeito para a mesa.

Seguindo o protocolo, o presidente da Câmara convidou Luciano Cartaxo e Manoel Júnior a pronunciarem o juramento e a assinarem o termo de posse, que foi rubricado ainda por todos os membros da mesa, sendo depois foi colocado em votação e aprovado, como determina o Regimento Interno da Casa, para o restante dos vereadores.

A vereadora Eliza Virgínia (PSDB) saudou Luciano Cartaxo e Manoel Júnior em nome dos vereadores da Casa e falou das expectativas para este ano.

“Gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade de servir mais uma vez como vereadora, à Mesa Diretora e aos vereadores, e que juntos possamos dirigir a CMJP de forma harmônica, pacífica e com as nossas confianças inabaláveis. Saúdo aqui o prefeito pelo trabalho, pela fé e pela dedicação e que, nessa nova fase que aqui se inicia, possamos trabalhar e nos dedicar ainda mais, pois a sociedade é exigente e não admite outra coisa. Que juntos possamos preparar João Pessoa para os desafios nos novos tempos”, ressaltou.

O prefeito Luciano Cartaxo, em seu discurso, lembrou de sua primeira posse há quatro anos, das dificuldades encontradas para gerir uma cidade em meio a uma crise econômica e dos avanços conseguidos pela gestão, como: a entrega de quase 5.000 moradias; a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cruz das Armas; e a entrega de 50 creches, entre construídas ou reformadas.

“Há quatro anos, assumimos não só com a missão de fazer o que era preciso, mas também de fazer o que ninguém tinha feito. E, diante da maior crise dos últimos 50 anos, não nos desviamos do nosso caminho. Não cruzamos nossos braços para as adversidades. Soubemos ler o mundo e modificar nossa história para avançar cada vez mais, fazer João Pessoa apontar para o futuro estruturando e aperfeiçoando a máquina pública. Fizemos mais com menos”, enfatizou.

Luciano Cartaxo ressaltou a importância de uma boa relação do Poder Executivo com o Legislativo para a melhoria da qualidade de vida do povo.

“Franca e transparente. Essa vai ser nossa relação com a Câmara Municipal pessoense. Somos todos em prol do desenvolvimento de João Pessoa, fomos eleitos para isso”, afirmou.

O prefeito ainda destacou as expectativas e os desafios para o novo mandato.

“Esse novo momento exige mais trabalho, mais dedicação, para nos aperfeiçoarmos e aprendermos com os erros. Vamos cuidar bem de nossa cidade, juntos fazer mais pelo nosso povo e pela Capital, sempre buscando melhorar a qualidade de vida dos pessoenses. Os desafios serão muitos, mas temos um time afinado e renovado para andar no caminho certo”, declarou.

Por fim, Luciano Cartaxo agradeceu os votos recebidos pela população e também à sua família.

“Agradeço ao povo pessoense pela generosidade e pela confiança em mim depositadas. Agradeço ainda à minha família, que me encoraja a seguir adiante”, concluiu.

