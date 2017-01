Veja as imagens do ´São Francisco´ rumo à Paraíba

O presidente Michel Temer entregou formalmente, nesta segunda-feira, mais uma estação de bombeamento das águas do Rio São Francisco com destino à cidade de Monteiro, na Paraíba, onde seguirão pela calha do Rio Paraíba até o açude de Boqueirão.

Essa etapa do bombeamento entregue nesta segunda-feira vai impulsionar as águas para 60 quilômetros à frente.

Veja abaixo imagens dessa correnteza artificial da transposição.