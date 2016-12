Veículos de mototaxistas clandestinos são apreendidos em Campina Grande

Na tarde dessa quinta-feira (22), em Campina Grande, pelo menos 12 mototaxistas não registrados pela STTP (clandestinos) tiveram suas motos apreendidas em uma operação da PM que visa coibir o transporte ilegal na cidade.

Os mototaxistas também foram levados à delegacia para verificação de antecedentes criminais e foram autuados por fazerem transporte ilegal.

A operação aconteceu em parceria com as polícias Militar e Civil e STTP. Todas as apreensões foram no bairro do Catolé.

Após vários registros de assaltos em que as vítimas foram roubadas por pessoas usando coletes de mototáxi, a operação foi deflagrada para dar resposta à sociedade.

*Com informações da TV Paraíba

Da Redação*