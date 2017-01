Varredura encontra arma usada para matar dois detentos em presídio da PB

Foto: Reprodução/TVPB

Uma operação do da polícia e agentes penitenciários encontrou a arma usada para matar dois presos durante um princípio de rebelião no presídio de Patos, no Sertão paraibano.

A arma calibre 38 e as munições estava escondida em um ralo da cela 2. A suspeita é que ela tenha entrado em um balde lixo.

Outros objetos também foram encontrados como facas, espetos, celulares, carregadores e baterias.

Os oito suspeitos foram transferidos para o presídio PB1, em João Pessoa.

Da Redação