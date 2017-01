Utilização de módulos em escolas particulares é legal, mas preços podem ser abusivos

Pais que tem filhos em idade escolar, a cada ano se deparam com aumento de preços do material escolar ou dos livros, e isso pesa no orçamento.

Muitas escolas particulares, a partir de determinada série, ou dependendo do critério de ensino da instituição, substitui os tradicionais livros pelos módulos, que são matérias tradicionais abordadas de forma a obedecer a metodologia da instituição.

Uma das diferenças entre esses dois tipos de material, é o fato de os módulos só são vendidos nas próprias escolas e não existe a possibilidade de comprar em outro local, onde o preço poderia ser mais barato, o que deixa o consumidor de ‘mãos atadas’

Para o Procon de Campina, a prática pode até não ser justa, mas é legal desde que a aquisição do material seja anunciada antes da matrícula.

Porém o Procon alerta para os preços praticados pelas escolas. A Defesa do Consumidor pode ser acionada se for observada uma mudança muito drástica entre os preços dos módulos praticados de um ano para o outro.

*Com informações da TV Paraíba