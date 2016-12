Usina Cultural Energisa traz repentistas Ivanildo Vila Nova e Luciano Leonel

Nesta quarta-feira, 28, a programação do Natal na Usina, da Usina Cultural Energisa, fará uma homenagem à cultura nordestina recebendo a poesia popular dos repentistas Ivanildo Vila Nova e Luciano Leonel, ambos do estado de Pernambuco.

O desafio será mediado pelo apresentador/declamador Iponax Vila Nova. A apresentação acontece a partir das 20h, na Sala Vladmir Carvalho, com entrada franca.

Ainda dentro da programação o público também contará com a exposição de presépios, visita ao “Espaço Energia”, Usina do Papai Noel, oficinas artesanais e com a iluminação e decoração de natal, que este ano é totalmente interativa, ou seja, os frequentadores poderão interferir nas cores e movimento das luzes da fachada interna do prédio, ao tocarem em tambores coloridos que também produzem as notas musicais.

A terceira edição do Natal na Usina, que foi aberta no dia 2, vai até o dia 6 de janeiro.

Este ano, os paraibanos vão poder desfrutar de 34 dias de programação, com 24 projetos e 95 atrações gratuitas para todos os gostos e públicos.

O projeto oferece ainda, mais de R$ 20 mil em prêmios, por meio de concursos de presépios e redação.

Da Redação com Ascom