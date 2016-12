UPA de Cruz das Armas realiza 210 atendimentos nas primeiras 24h de funcionamento

A mais nova Unidade de Pronto Atendimento da Capital, UPA Augusto Almeida Filho, localizada no bairro de Cruz das Armas, realizou 210 atendimentos nas primeiras 24h de funcionamento.

O novo serviço de saúde da Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), inaugurado na manhã desta quarta-feira (28), beneficia aproximadamente 200 mil pessoas da Zona Oeste da cidade.

De acordo com a diretora geral da UPA, Roberta Barros, o número de atendimentos está dentro da média prevista. “Se no primeiro dia chegamos a 210 atendimentos, a tendência é que esse número aumente nos próximos dias e temos uma equipe preparada para receber os pacientes”, afirmou.

A unidade atende urgências clínica e pediátrica, realizando exames laboratoriais e radiológicos. Do total de atendimentos realizados, das 12h da quarta-feira até 12h desta quinta-feira (29), 63 foram pediátricos. Entre os casos atendidos nas primeiras 24 horas, os mais comuns foram: dor abdominal, dor de cabeça, dor torácica, náuseas, vômito e diarreia.

“A população dessa região da cidade realmente estava precisando de um equipamento desse porte para atender os casos de urgência e emergência, desafogando as outras duas unidades de pronto atendimento que já tínhamos na cidade”, ressaltou a diretora da UPA de Cruz das Armas.

O atendimento na UPA se baseia na classificação de risco do Programa Nacional de Humanização do Ministério da Saúde. Assim como nas outras UPAs da Capital – em funcionamento nos bairros de Manaíra e Valentina Figueiredo, o trabalho desenvolvido na unidade de Cruz das Armas é articulado com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-192), rede hospitalar e Unidades de Saúde da Família (USF).

foto: Secom/JP

A unidade dispõe de equipe formada por médicos clínicos gerais e pediatras, enfermeiros, bioquímicos, farmacêuticos, assistentes sociais, técnicos em enfermagem, técnicos em radiologia, maqueiros, recepcionistas, auxiliares administrativos e serviços gerais.

Estrutura – Com uma área de 2,5 mil metros quadrados, a UPA Augusto Almeida Filho conta com 14 leitos, sendo três de sala vermelha (para pacientes em estado grave), seis de sala amarela (cuidados intermediários), três de pediatria e dois de isolamento.

A estrutura ainda é composta por seis consultórios, sendo quatro para médicos clínicos e dois pediátricos; salas para classificação de risco, raio x, medicação e inalação; laboratório de análises clínicas, farmácia, central de material e esterilização, almoxarifado e uma base descentralizada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A nova unidade está localizada na Avenida Cruz das Armas, s/n, esquina com a Rua Ladeira da Graça, no bairro de Cruz das Armas.

Secom/JP