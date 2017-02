“Uma polícia presente é a nossa metodologia”, diz o novo comandante do 2º BPM

Em entrevista à Rádio Correio FM, o novo comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar, com sede em Campina Grande, o tenente-coronel Lamarck Victor Donato, afirmou que é uma honra voltar para trabalhar na cidade onde nasceu e disse estar satisfeito com essa indicação de Ricardo Coutinho.

O tenente-coronel afirmou que este rodízio nos comandos é “natural” e serve para que haja “melhorias” em vários locais. Ele estava há dois anos comandando o 1º Batalhão.

Foto: Ascom/ PMPB

“Vamos trabalhar incansavelmente na tentativa de reduzir os índices de violência e criminalidade. Quando o indivíduo deixa de estudar e trabalhar para entrar na marginalidade, nós não podemos agir neste intento, mas podemos confrontar e combater isso prendendo estas pessoas. A Polícia Militar tem estado presente e essa é a nossa metodologia”, disse Lamarck.

Ele apontou que a legislação é a grande dificuldade e ressaltou a importância da participação da comunidade enviando informações.

“A participação da comunidade é muito importante trazendo informações. Temos conseguido tirar de circulação com mais evidências muitos criminosos, com as redes sociais e imagens feitas pela população”, explicou o comandante.

O major Gilberto Felipe, que comandava o 2º BPM, será o comandante do 4º BPM, em Guarabira. A troca foi publicada nesta quinta-feira (2) no Diário Oficial.