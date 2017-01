Uma pessoa morre e quatro ficam feridas durante assalto em João Pessoa

Uma pessoa morreu e mais quatro ficaram feridas durante um assalto a uma casa lotérica de um supermercado em João Pessoa, na noite dessa segunda-feira, 23.

Bandidos armados surpreenderam a equipe de segurança do local, no momento em que eles transferiam um malote da lotérica para um carro forte que estava no estacionamento do supermercado.

Conforme informações da polícia, os bandidos chegaram em dois carros e uma moto e entraram na casa lotérica anunciando o assalto.

Houve tiroteio e dois vigilantes e três clientes foram atingidos pelos disparos.

As vítimas foram socorridas para o Hospital de Trauma de João Pessoa.

O vigilante Michel Jonantan Duarte, 32 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu.

*Com informações do JPB