Um é morto e 8 são presos em ação para desarticular quadrilha de explosão a bancos

Uma operação policial realizada na noite dessa sexta-feira, 06, em um sítio na cidade de Brejo do Cruz, Sertão paraibano, resultou na morte de um homem, e prisão de outros oito suspeitos de participação em explosão a bancos na Paraíba e no Rio Grande do Norte.

De acordo com o delegado Demétrius Patrício, a vítima teria sido baleada pelo grupo que fugia da ação, atirando pra trás na tentativa de atingir os policias. Além dos presos e do morto, dois acusados conseguiram fugir.

Ainda segundo o delegado, a operação foi desencadeada após uma denúncia de que o grupo se escondia em uma casa no sítio onde aconteceu a ação.

Uma equipe de 25 policiais foi até o local e, ao se aproximar foi recebida a tiros. Os acusados ainda tentaram fugir, mas na troca de tiro um deles foi baleado, dois conseguiram fugir e oito foram presos, após um cerco ser formado.

Com a quadrilha foi encontrado armas de grosso calibre; munições; bananas de dinamite artesanais; dois tanques de oxigênio, usados para alimentar maçaricos; ferramentas; aparelhos radiocomunicadores; três baldes de grampos; e uma caminhonete preta roubada e adulterada, que teria sido usada pelo grupo em pelo menos dois casos.

Os presos foram levados para a cadeia de Catolé do Rocha e vão ser indiciados pelos crimes de associação criminosa, porte de arma, posse ilegal de arma de uso restrito e adulteração de veículos.

Os dois fugitivos ainda não tinham sido capturados pela polícia até a manhã de hoje, 07.

Da Redação