Último prazo para inscritos ao Aluízio Campos atualizarem endereço

A Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria de Planejamento, abriu um último prazo para as pessoas inscritas na seleção das unidades habitacionais do Complexo Aluízio Campos informarem um novo endereço para visita de checagem de dados.

Agora, o cidadão cadastrado que mudou de endereço e, por esse motivo, não foi encontrado pela equipe de assistentes sociais da Seplan, terá de 23 a 27 de janeiro para dirigir-se à Secretaria e atualizar seus dados.

O atendimento para atualização do endereço cadastrado será feito das 8h às 12h, na sede da Secretaria de Planejamento, localizada na Rua Nossa Senhora de Lourdes, Nº 85, no bairro Jardim Tavares, mediante a apresentação dos documentos pessoais do inscrito, comprovante de inscrição e novo comprovante de residência.

De acordo com a Gerente de Desenvolvimento Comunitário e Trabalho Social da Seplan, Alba Valéria, a Prefeitura finalizou as visitas, mas restaram alguns inscritos que não foram localizados no endereço cadastrado.

“Muitas vezes, a pessoa morava de aluguel e precisou se mudar após a inscrição, que aconteceu em 2015. Agora, ela terá uma nova oportunidade para atualizar o endereço e receber a visita das assistentes sociais. Mas lembramos que está é a última chance, visto que temos um prazo a cumprir junto ao Banco do Brasil”, explicou Alba Valéria.

Mais de 15 mil pessoas se inscreveram para o Complexo Habitacional Aluízio Campos durante o cadastramento, realizado em novembro de 2015.

Os inscritos cujos dados informados no cadastro forem confirmados durante a visita da equipe de assistentes sociais da Seplan participarão do sorteio das 4.100 unidades habitacionais do Complexo.