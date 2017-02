UFCG prorroga prazo de cadastramento dos aprovados no Sisu

A Pró-Reitoria de Ensino (PRE), da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), prorrogou até essa quarta-feira, dia 08, o prazo do cadastramento dos aprovados nos cursos de graduação através do Sistema de Seleção Unificada (Sisu 2017.1).

Foram disponibilizadas 3.095 vagas distribuídas entre os cursos de graduação dos campi de Campina Grande, Cajazeiras, Cuité, Patos, Pombal, Sousa e Sumé

O cadastramento acontece na coordenação do curso para o qual o candidato foi classificado, das 8h às 11h30 e das 14h às 17h. O procedimento é obrigatório e o não comparecimento ou não apresentação da documentação exigida implica na perda do direito à vaga.

Serão exigidos no ato do cadastramento os seguintes documentos: cópias do certificado de conclusão do ensino médio ou curso equivalente, ou diploma de graduação em curso superior, devidamente assinado pelo candidato e pela escola; Identidade; CPF; título de eleitor para os brasileiros maiores de 18 anos, com comprovante de presença na última eleição (1º e ou 2º turno da eleição de 2014); prova de quitação com o Serviço Militar, para os brasileiros do sexo masculino e maiores de 18 anos; certidão de nascimento ou de casamento e comprovante de residência.

Os candidatos aprovados nas vagas reservadas devem apresentar documentação complementar comprovando ter cursado o Ensino Médio na rede pública de ensino e apresentar renda familiar per capita. As informações completas constam no edital.

A matrícula em disciplinas acontece no dia 2 de maio, e as aulas estão previstas para o dia 8 de maio.

Lista de Espera

Os candidatos que não foram convocados na chamada regular devem manifestar interesse em participar da Lista de Espera até 10 de fevereiro no site do Sisu. A convocação desses estudantes, pela UFCG, será realizada a partir de 06 de março. Estão previstas oito chamadas.